JOHNSON, DAJA JULIOUS 07/23/2020
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Judicial Status: PRET
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POSSESSION OF MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: WRPA Status: INAC
Judicial Status: PRET