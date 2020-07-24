BAILEY, JAMES RICHARD 07/23/2020

Age: 52 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 210

TRESPASSING - 2ND DEGREE - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET