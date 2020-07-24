FOREMAN, KY"RON LAKEITH MAURICE 07/23/2020

Age: 19 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 0

DOG/CAT/FERRET VACCINATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

CRUELTY TO ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET