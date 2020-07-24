...A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT SOUTHWESTERN
WASHINGTON...NORTHEASTERN PITT...HYDE...SOUTHEASTERN MARTIN...
BEAUFORT AND SOUTH CENTRAL TYRRELL COUNTIES...
AT 755 PM EDT, RADAR INDICATED STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED
ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR HOUSE TO NEAR WINSTEADVILLE.
MOVEMENT WAS EAST AT 35 MPH.
WINDS IN EXCESS OF 40 MPH AND PEA SIZE HAIL ARE POSSIBLE WITH THESE
STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREENVILLE, WASHINGTON, WINTERVILLE, RIVER ROAD, BELHAVEN, SWINDELL
FORK AND SLADESVILLE.
IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.