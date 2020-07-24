PLAYER, WILLIE EARL 07/23/2020

Age: 35 Sex: M Race: B Height: 604 Weight: 300

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET