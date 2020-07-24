KING, CHARLENE 07/23/2020

Age: 59 Sex: F Race: B Height: 503 Weight: 158

DISCHARGE FIREARM IN CITY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC

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