WALLACE, CHRISTOPHER TYSHON 07/24/2020

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 145

FTA-ADDITIONAL LIGHTING EQUIP VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

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