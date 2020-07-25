HOLLEY, ASHLEY NICOLE 07/24/2020
Age: 33 Sex: F Race: W Height: 508 Weight: 185
PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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