HOLLEY, ASHLEY NICOLE 07/24/2020

Age: 33 Sex: F Race: W Height: 508 Weight: 185

PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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