WORSLEY, DESTINY LATREVETTE 07/25/2020
Age: 26 Sex: F Race: B Height: 500 Weight: 155
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Judicial Status: PRET
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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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