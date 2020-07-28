MARTINEZ, MARIA MAGDALENA 07/26/2020

Age: 25 Sex: F Race: W Height: 502 Weight: 190

FTA - DWLR NOT IMPARIED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

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