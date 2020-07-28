EASTWOOD, GENEVIEVE LYNN 07/26/2020

Age: 57 Sex: F Race: W Height: 508 Weight: 110

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Judicial Status: PRET

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