WELLS, JAMES RAY 07/26/2020

Age: 54 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 180

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-UNSAFE TIRES - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET