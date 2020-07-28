EDWARDS, DOMINIC QULVON 07/26/2020
Age: 39 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 180
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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Sunny early then increasing clouds with some scattered thunderstorms this afternoon. High 97F. Winds WSW at 5 to 10 mph. Chance of rain 60%..
Mostly cloudy skies this evening will become partly cloudy after midnight. A stray shower or thunderstorm is possible. Low around 75F. Winds SW at 5 to 10 mph.
Updated: July 28, 2020 @ 4:15 am
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM EDT THIS EVENING... * WHAT...HEAT INDEX VALUES UP TO 108 EXPECTED. * WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. * WHEN...FROM NOON TODAY TO 8 PM EDT THIS EVENING. * IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1. &&