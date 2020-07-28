LINDSAY, ZATAY FONTELL 07/26/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 185

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

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