HART, JAMES ANTHONY 07/26/2020

Age: 58 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 158

BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

LARCENY, FELONY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET