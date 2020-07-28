WAHLEN, PATRICK ROBERT 07/26/2020

Age: 44 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 225

FTA - PWISD COUNTERFEIT CS - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSS STOLEN GOODS/ PROP - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET