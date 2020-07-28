MYERS, CHRISTOPHER WILLIAM 07/26/2020

Age: 32 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 270

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET