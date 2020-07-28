FORREST, THOMAS JUNIOR 07/27/2020

Age: 74 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 220

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INTERFER EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET