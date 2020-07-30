EDWARDS, CHARLIE ELWOOD 07/29/2020
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-UNSAFE LANE CHANGE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET