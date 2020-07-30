LEWIS, PIERRE DIASHON 07/30/2020
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 180
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USE OF RED OR BLUE LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
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SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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