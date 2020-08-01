BARKMAN, JOEL ANTHONY 07/30/2020

Age: 35 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 155

AWDW SERIOUS INJURY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING OR ENTERING MV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST WITH MV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL TO STOP- STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL TO STOP STOP-STEADY RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FAIL TO YEILD EMERG VEH NO ACC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FAILURE TO REDUCE SPEED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

TRAFFIC CONTROL DEVICE VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET