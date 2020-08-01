LEWIS, MATTHEW OBED 07/31/2020
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 605 Weight: 210
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET