LEWIS, MATTHEW OBED 07/31/2020

Age: 25 Sex: M Race: B Height: 605 Weight: 210

MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: USC Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET