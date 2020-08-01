LAWRENCE, TRAVIS DRE`SHAWN 08/01/2020
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 170
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET