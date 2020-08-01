LAWRENCE, TRAVIS DRE`SHAWN 08/01/2020

Age: 25 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 170

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET