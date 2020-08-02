PETTIWAY, ERNEST RAY 08/01/2020

Age: 62 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 145

POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET