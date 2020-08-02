COLEMAN, STYE LAMAR 08/01/2020
Age: 40 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 192
DWI-LEVEL 4 - MISDEMEANOR Bond: $1235.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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...TROPICAL STORM WATCH REMAINS IN EFFECT... * LOCATIONS AFFECTED - GREENVILLE - FARMVILLE - GRIFTON * WIND - LATEST LOCAL FORECAST: EQUIVALENT TROPICAL STORM FORCE WIND - PEAK WIND FORECAST: 40-50 MPH WITH GUSTS TO 70 MPH - WINDOW FOR TROPICAL STORM FORCE WINDS: EARLY TUESDAY MORNING UNTIL TUESDAY AFTERNOON - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR WIND 58 TO 73 MPH - THE WIND THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: PLAN FOR DANGEROUS WIND OF EQUIVALENT STRONG TROPICAL STORM FORCE. - PREPARE: REMAINING EFFORTS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY SHOULD BE COMPLETED AS SOON AS POSSIBLE. PREPARE FOR SIGNIFICANT WIND DAMAGE. - ACT: MOVE TO SAFE SHELTER BEFORE THE WIND BECOMES HAZARDOUS. - POTENTIAL IMPACTS: SIGNIFICANT - SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES. - SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER. - SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS ROUTES IMPASSABLE. - SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES. * STORM SURGE - NO STORM SURGE INUNDATION FORECAST - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: LITTLE TO NO STORM SURGE FLOODING - THE STORM SURGE THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: THERE IS LITTLE TO NO THREAT OF STORM SURGE FLOODING. ROUGH SURF, COASTAL EROSION, AND LIFE-THREATENING RIP CURRENTS ARE POSSIBLE. - PREPARE: LITTLE TO NO PREPARATIONS FOR STORM SURGE FLOODING ARE NEEDED. - ACT: FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF LOCAL OFFICIALS. MONITOR FORECASTS. - POTENTIAL IMPACTS: LITTLE TO NONE - LITTLE TO NO POTENTIAL IMPACTS FROM STORM SURGE FLOODING. * FLOODING RAIN - LATEST LOCAL FORECAST: FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT - PEAK RAINFALL AMOUNTS: 2-4 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR MODERATE FLOODING RAIN - THE FLOODING RAIN THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR MODERATE FLOODING FROM HEAVY RAIN. EVACUATIONS AND RESCUES ARE POSSIBLE. - PREPARE: CONSIDER PROTECTIVE ACTIONS IF YOU ARE IN AN AREA VULNERABLE TO FLOODING. - ACT: HEED ANY FLOOD WATCHES AND WARNINGS. FAILURE TO TAKE ACTION MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR LOSS OF LIFE. - POTENTIAL IMPACTS: SIGNIFICANT - MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND RESCUES. - RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES OVERFLOW. - FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS. SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES. * TORNADO - LATEST LOCAL FORECAST: - SITUATION IS FAVORABLE FOR TORNADOES - THREAT TO LIFE AND PROPERTY THAT INCLUDES TYPICAL FORECAST UNCERTAINTY IN TRACK, SIZE AND INTENSITY: POTENTIAL FOR SEVERAL TORNADOES - THE TORNADO THREAT HAS REMAINED NEARLY STEADY FROM THE PREVIOUS ASSESSMENT. - PLAN: EMERGENCY PLANS SHOULD INCLUDE THE POTENTIAL FOR SEVERAL TORNADOES WITH A FEW POSSIBLY INTENSE HAVING LARGER DAMAGE PATHS. - PREPARE: THOSE LIVING IN MANUFACTURED HOMES OR ON BOATS ARE URGED TO RELOCATE TO SAFE SHELTER BEFORE HAZARDOUS WEATHER ARRIVES. - ACT: LISTEN FOR TORNADO WATCHES AND WARNINGS. IF A TORNADO WARNING IS ISSUED, BE READY TO SHELTER QUICKLY. - POTENTIAL IMPACTS: SIGNIFICANT - THE OCCURRENCE OF SCATTERED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS. - SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES. - LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS TORN OFF FRAME HOUSES, MOBILE HOMES DEMOLISHED, BOXCARS OVERTURNED, LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, VEHICLES TUMBLED, AND SMALL BOATS TOSSED ABOUT. DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE TOLL. * FOR MORE INFORMATION: - HTTP://READY.GOV/HURRICANES
THIS PRODUCT COVERS EASTERN NORTH CAROLINA **TROPICAL STORM ISAIAS EXPECTED TO IMPACT EASTERN NORTH CAROLINA MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY** NEW INFORMATION --------------- * CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS: - THE TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN UPGRADED TO A TROPICAL STORM WARNING AND A STORM SURGE WATCH HAVE BEEN ISSUED FOR COASTAL ONSLOW, EAST CARTERET, PAMLICO, SOUTHERN CRAVEN, AND WEST CARTERET - A STORM SURGE WATCH HAS BEEN ISSUED FOR BEAUFORT, HATTERAS ISLAND, MAINLAND DARE, MAINLAND HYDE, NORTHERN OUTER BANKS, AND OCRACOKE ISLAND - THE TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN UPGRADED TO A TROPICAL STORM WARNING FOR DUPLIN, INLAND ONSLOW, JONES, LENOIR, AND NORTHERN CRAVEN * CURRENT WATCHES AND WARNINGS: - A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR GREENE, MARTIN, PITT, TYRRELL, AND WASHINGTON - A TROPICAL STORM WARNING AND STORM SURGE WATCH ARE IN EFFECT FOR COASTAL ONSLOW, EAST CARTERET, PAMLICO, SOUTHERN CRAVEN, AND WEST CARTERET - A STORM SURGE WATCH AND TROPICAL STORM WATCH ARE IN EFFECT FOR BEAUFORT, HATTERAS ISLAND, MAINLAND DARE, MAINLAND HYDE, NORTHERN OUTER BANKS, AND OCRACOKE ISLAND - A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR DUPLIN, INLAND ONSLOW, JONES, LENOIR, AND NORTHERN CRAVEN * STORM INFORMATION: - ABOUT 510 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF MOREHEAD CITY NC - 27.8N 79.8W - STORM INTENSITY 70 MPH - MOVEMENT NORTH-NORTHWEST OR 345 DEGREES AT 9 MPH SITUATION OVERVIEW ------------------ TROPICAL STORM ISAIAS, CURRENTLY LOCATED ABOUT 60 MILES OFF THE EAST COAST OF FLORIDA, IS FORECAST TO MAINTAIN ITS INTENSITY AND LIFT NORTHEASTWARD TOWARD THE CAROLINA COAST MONDAY NIGHT AND TUESDAY, PASSING THROUGH THE COASTAL PLAINS OF EASTERN NORTH CAROLINA. THE THREAT FOR STRONGER AND MORE FREQUENT RIP CURRENTS WILL CONTINUE FOR AREA BEACHES THROUGH THE MIDDLE OF THE WEEK, LEADING TO EXTREMELY DANGEROUS CONDITIONS FOR SWIMMING. TROPICAL STORM FORCE WINDS ARE LIKELY ACROSS THE AREA. THIS COULD LEAD TO DOWNED TREES AND WIDELY SCATTERED POWER OUTAGES. A FEW TORNADOES ARE POSSIBLE MONDAY NIGHT AND EARLY TUESDAY, WHICH COULD LEAD TO LOCALLY ENHANCED DAMAGE. MINOR TO LOCALLY MODERATE INUNDATION FROM STORM SURGE IS POSSIBLE FOR LOW LYING AREA ADJACENT TO THE OCEAN, SOUNDS AND RIVERS, WITH OVERWASH OF DUNES AND FLOODING OF PROPERTIES AND ROADWAYS POSSIBLE FOR LOCATIONS WHERE DUNE STRUCTURES ARE WEAK. IMPACTS AT SPECIFIC LOCATIONS WILL BE HIGHLY TRACK DEPENDENT. DANGEROUS MARINE CONDITIONS ARE ALSO EXPECTED, WITH SEAS BUILDING TO 10 TO 20 FEET CREATING TREACHEROUS CONDITIONS FOR MARINERS. PERIODS OF LOCALLY HEAVY RAIN ARE LIKELY ESPECIALLY ALONG AND WEST OF HIGHWAY 17, WITH THE POTENTIAL FOR LOCALIZED MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS. RIVER LEVELS COULD REACH AND EXCEED FLOOD STAGE A COUPLE DAYS AFTER ISAIAS EXITS THE CAROLINAS. WIDESPREAD FLOODING IS NOT EXPECTED. POTENTIAL IMPACTS ----------------- * WIND: PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE: - SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES. - SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER. - SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS ROUTES IMPASSABLE. - SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES. * SURGE: PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE: - LOCALIZED INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING MAINLY ALONG IMMEDIATE SHORELINES AND IN LOW-LYING SPOTS, OR IN AREAS FARTHER INLAND NEAR WHERE HIGHER SURGE WATERS MOVE ASHORE. - SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS AND PARKING LOTS BECOME OVERSPREAD WITH SURGE WATER. DRIVING CONDITIONS DANGEROUS IN PLACES WHERE SURGE WATER COVERS THE ROAD. - MODERATE BEACH EROSION. HEAVY SURF ALSO BREACHING DUNES, MAINLY IN USUALLY VULNERABLE LOCATIONS. STRONG RIP CURRENTS. - MINOR TO LOCALLY MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS, AND PIERS. A FEW SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS. ELSEWHERE ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA, LITTLE TO NO IMPACT IS ANTICIPATED. * TORNADOES: PREPARE FOR A DANGEROUS TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE: - THE OCCURRENCE OF SCATTERED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS. - SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES. - LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS TORN OFF FRAME HOUSES, MOBILE HOMES DEMOLISHED, BOXCARS OVERTURNED, LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, VEHICLES TUMBLED, AND SMALL BOATS TOSSED ABOUT. DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE TOLL. * FLOODING RAIN: PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS MAINLY INTERIOR PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE: - MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND RESCUES. - RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND DITCHES OVERFLOW. - FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS. SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES. PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS ACROSS PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. THE HIGHEST RAIN TOTALS AT THIS TIME ARE FORECAST TO FALL ACROSS INLAND EASTERN NORTH CAROLINA. HOWEVER, PERIODS OF HEAVY RAIN AND FLOODING MAY OCCUR ALONG COASTAL EASTERN NORTH CAROLINA AS WELL. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS ---------------------------------- * EVACUATIONS: LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS, INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO IMMEDIATELY. FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND, FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE, RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT RELOCATE, HELP KEEP ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS. IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND AND ALLOW EXTRA TIME TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. GAS UP YOUR VEHICLE AHEAD OF TIME. LET OTHERS KNOW WHERE YOU ARE GOING PRIOR TO DEPARTURE. SECURE LOOSE ITEMS AND PETS IN THE CAR, AND AVOID DISTRACTED DRIVING. IF EVACUATING, FOLLOW DESIGNATED EVACUATION ROUTES. SEEK TRAFFIC INFORMATION ON ROADWAY SIGNS, THE RADIO, AND FROM OFFICIAL SOURCES. * OTHER PREPAREDNESS INFORMATION: NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR HOME OR BUSINESS. WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE CENTER OF THE STORM. IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR ON A BOAT, PLAN TO MOVE TO SAFE SHELTER. IF YOU LIVE IN A PLACE PARTICULARLY VULNERABLE TO FLOODING, SUCH AS NEAR THE OCEAN OR A LARGE INLAND LAKE, IN A LOW-LYING OR POOR DRAINAGE AREA, IN A VALLEY, OR NEAR AN ALREADY SWOLLEN RIVER, PLAN TO MOVE TO SAFE SHELTER ON HIGHER GROUND. ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF OTHERS. WHEN SECURING YOUR PROPERTY, OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE CONCLUDED AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CONDITIONS DETERIORATE. THE ONSET OF STRONG GUSTY WINDS OR FLOODING CAN CAUSE CERTAIN PREPAREDNESS ACTIVITIES TO BECOME UNSAFE. BE SURE TO LET FRIENDS AND FAMILY MEMBERS KNOW OF YOUR INTENTIONS FOR WEATHERING THE STORM AND YOUR WHEREABOUTS. HAVE SOMEONE LOCATED AWAY FROM THE THREATENED AREA SERVE AS YOUR POINT OF CONTACT. SHARE VITAL CONTACT INFORMATION WITH OTHERS. KEEP CELL PHONES HANDY AND CHARGED. CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS. IF YOU ARE A VISITOR, KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH YOU ARE LOCATED AND WHERE IT IS RELATIVE TO CURRENT WATCHES AND WARNINGS. IF STAYING AT A HOTEL, ASK THE MANAGEMENT STAFF ABOUT THEIR ONSITE DISASTER PLAN. LISTEN FOR EVACUATION ORDERS, ESPECIALLY PERTAINING TO AREA VISITORS. CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES TO THE FORECAST. THERE IS A THREAT FROM TORNADOES WITH THIS STORM. HAVE MULTIPLE WAYS TO RECEIVE TORNADO WARNINGS. BE READY TO SHELTER QUICKLY. * ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION: - FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV - FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG - FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG NEXT UPDATE ----------- THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT/MOREHEAD CITY NC AROUND 12 AM EDT, OR SOONER IF CONDITIONS WARRANT.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY AFTERNOON... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * A PORTION OF EASTERN NORTH CAROLINA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, BEAUFORT, DUPLIN, GREENE, INLAND ONSLOW, JONES, LENOIR, MARTIN, NORTHERN CRAVEN, PITT AND WASHINGTON. * FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY AFTERNOON * TROPICAL STORM ISAIAS WILL APPROACH FROM THE SOUTH TOMORROW, AND IS FORECAST TO PASS JUST TO THE WEST LATER TOMORROW NIGHT AND EARLY TUESDAY. VERY HEAVY DOWNPOURS ARE LIKELY THAT WILL LEAD TO RAINFALL TOTALS OF 2 TO 4 INCHES WITH LOCALLY UP TO 6 INCHES. * RAPID RISES OF STREAMS AND CREEKS ARE POSSIBLE FOR AREAS WHERE HEAVY RAIN FALLS FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. FLOODING OF LOW-LYING AND POOR DRAINAGE AREAS IS ALSO POSSIBLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION. YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED. &&