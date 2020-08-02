JUSTICE, DAVID RAY 08/01/2020

Age: 53 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 180

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY AFTER BREAKI/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET