GAITHER, DESMOND LAMONS 08/01/2020

Age: 18 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 140

DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY INCITING TO RIOT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SOLICIT GANG ACTIVITY-MINOR - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET