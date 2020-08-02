MURRELL, DEYONDRE RAQUAN 08/01/2020

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 160

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

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