PEELE, ADAM KEITH 08/01/2020

Age: 36 Sex: M Race: W Height: 605 Weight: 170

FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET