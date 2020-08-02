POLLOCK, VIRGINIA ROSE 08/02/2020

Age: 20 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 200

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH II CS - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET