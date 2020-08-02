THIS PRODUCT COVERS EASTERN NORTH CAROLINA
**TROPICAL STORM ISAIAS EXPECTED TO IMPACT EASTERN NORTH CAROLINA
MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY**
NEW INFORMATION
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* CHANGES TO WATCHES AND WARNINGS:
- THE TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN UPGRADED TO A TROPICAL STORM
WARNING AND A STORM SURGE WATCH HAVE BEEN ISSUED FOR COASTAL
ONSLOW, EAST CARTERET, PAMLICO, SOUTHERN CRAVEN, AND WEST
CARTERET
- A STORM SURGE WATCH HAS BEEN ISSUED FOR BEAUFORT, HATTERAS
ISLAND, MAINLAND DARE, MAINLAND HYDE, NORTHERN OUTER BANKS, AND
OCRACOKE ISLAND
- THE TROPICAL STORM WATCH HAS BEEN UPGRADED TO A TROPICAL STORM
WARNING FOR DUPLIN, INLAND ONSLOW, JONES, LENOIR, AND NORTHERN
CRAVEN
* CURRENT WATCHES AND WARNINGS:
- A TROPICAL STORM WATCH IS IN EFFECT FOR GREENE, MARTIN, PITT,
TYRRELL, AND WASHINGTON
- A TROPICAL STORM WARNING AND STORM SURGE WATCH ARE IN EFFECT
FOR COASTAL ONSLOW, EAST CARTERET, PAMLICO, SOUTHERN CRAVEN,
AND WEST CARTERET
- A STORM SURGE WATCH AND TROPICAL STORM WATCH ARE IN EFFECT FOR
BEAUFORT, HATTERAS ISLAND, MAINLAND DARE, MAINLAND HYDE,
NORTHERN OUTER BANKS, AND OCRACOKE ISLAND
- A TROPICAL STORM WARNING IS IN EFFECT FOR DUPLIN, INLAND
ONSLOW, JONES, LENOIR, AND NORTHERN CRAVEN
* STORM INFORMATION:
- ABOUT 510 MILES SOUTH-SOUTHWEST OF MOREHEAD CITY NC
- 27.8N 79.8W
- STORM INTENSITY 70 MPH
- MOVEMENT NORTH-NORTHWEST OR 345 DEGREES AT 9 MPH
SITUATION OVERVIEW
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TROPICAL STORM ISAIAS, CURRENTLY LOCATED ABOUT 60 MILES OFF THE EAST
COAST OF FLORIDA, IS FORECAST TO MAINTAIN ITS INTENSITY AND LIFT
NORTHEASTWARD TOWARD THE CAROLINA COAST MONDAY NIGHT AND TUESDAY,
PASSING THROUGH THE COASTAL PLAINS OF EASTERN NORTH CAROLINA.
THE THREAT FOR STRONGER AND MORE FREQUENT RIP CURRENTS WILL CONTINUE
FOR AREA BEACHES THROUGH THE MIDDLE OF THE WEEK, LEADING TO EXTREMELY
DANGEROUS CONDITIONS FOR SWIMMING.
TROPICAL STORM FORCE WINDS ARE LIKELY ACROSS THE AREA. THIS COULD
LEAD TO DOWNED TREES AND WIDELY SCATTERED POWER OUTAGES. A FEW
TORNADOES ARE POSSIBLE MONDAY NIGHT AND EARLY TUESDAY, WHICH COULD
LEAD TO LOCALLY ENHANCED DAMAGE.
MINOR TO LOCALLY MODERATE INUNDATION FROM STORM SURGE IS POSSIBLE FOR
LOW LYING AREA ADJACENT TO THE OCEAN, SOUNDS AND RIVERS, WITH OVERWASH
OF DUNES AND FLOODING OF PROPERTIES AND ROADWAYS POSSIBLE FOR
LOCATIONS WHERE DUNE STRUCTURES ARE WEAK. IMPACTS AT SPECIFIC
LOCATIONS WILL BE HIGHLY TRACK DEPENDENT.
DANGEROUS MARINE CONDITIONS ARE ALSO EXPECTED, WITH SEAS BUILDING TO
10 TO 20 FEET CREATING TREACHEROUS CONDITIONS FOR MARINERS.
PERIODS OF LOCALLY HEAVY RAIN ARE LIKELY ESPECIALLY ALONG AND WEST OF
HIGHWAY 17, WITH THE POTENTIAL FOR LOCALIZED MINOR FLOODING OF LOW
LYING AREAS. RIVER LEVELS COULD REACH AND EXCEED FLOOD STAGE A COUPLE
DAYS AFTER ISAIAS EXITS THE CAROLINAS. WIDESPREAD FLOODING IS NOT
EXPECTED.
POTENTIAL IMPACTS
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* WIND:
PREPARE FOR DANGEROUS WIND HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT IMPACTS ACROSS
EASTERN NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- SOME DAMAGE TO ROOFING AND SIDING MATERIALS, ALONG WITH DAMAGE
TO PORCHES, AWNINGS, CARPORTS, AND SHEDS. A FEW BUILDINGS
EXPERIENCING WINDOW, DOOR, AND GARAGE DOOR FAILURES. MOBILE
HOMES DAMAGED, ESPECIALLY IF UNANCHORED. UNSECURED LIGHTWEIGHT
OBJECTS BECOME DANGEROUS PROJECTILES.
- SEVERAL LARGE TREES SNAPPED OR UPROOTED, BUT WITH GREATER
NUMBERS IN PLACES WHERE TREES ARE SHALLOW ROOTED. SEVERAL
FENCES AND ROADWAY SIGNS BLOWN OVER.
- SOME ROADS IMPASSABLE FROM LARGE DEBRIS, AND MORE WITHIN URBAN
OR HEAVILY WOODED PLACES. A FEW BRIDGES, CAUSEWAYS, AND ACCESS
ROUTES IMPASSABLE.
- SCATTERED POWER AND COMMUNICATIONS OUTAGES, BUT MORE PREVALENT
IN AREAS WITH ABOVE GROUND LINES.
* SURGE:
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS SURGE HAVING POSSIBLE LIMITED IMPACTS
ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS IN THIS AREA INCLUDE:
- LOCALIZED INUNDATION WITH STORM SURGE FLOODING MAINLY ALONG
IMMEDIATE SHORELINES AND IN LOW-LYING SPOTS, OR IN AREAS
FARTHER INLAND NEAR WHERE HIGHER SURGE WATERS MOVE ASHORE.
- SECTIONS OF NEAR-SHORE ROADS AND PARKING LOTS BECOME OVERSPREAD
WITH SURGE WATER. DRIVING CONDITIONS DANGEROUS IN PLACES WHERE
SURGE WATER COVERS THE ROAD.
- MODERATE BEACH EROSION. HEAVY SURF ALSO BREACHING DUNES, MAINLY
IN USUALLY VULNERABLE LOCATIONS. STRONG RIP CURRENTS.
- MINOR TO LOCALLY MODERATE DAMAGE TO MARINAS, DOCKS, BOARDWALKS,
AND PIERS. A FEW SMALL CRAFT BROKEN AWAY FROM MOORINGS.
ELSEWHERE ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA, LITTLE TO NO IMPACT IS
ANTICIPATED.
* TORNADOES:
PREPARE FOR A DANGEROUS TORNADO EVENT HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS EASTERN NORTH CAROLINA. POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- THE OCCURRENCE OF SCATTERED TORNADOES CAN HINDER THE EXECUTION
OF EMERGENCY PLANS DURING TROPICAL EVENTS.
- SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE TORNADO DAMAGE WITH A FEW SPOTS
OF CONSIDERABLE DAMAGE, POWER LOSS, AND COMMUNICATIONS FAILURES.
- LOCATIONS COULD REALIZE ROOFS TORN OFF FRAME HOUSES, MOBILE
HOMES DEMOLISHED, BOXCARS OVERTURNED, LARGE TREES SNAPPED OR
UPROOTED, VEHICLES TUMBLED, AND SMALL BOATS TOSSED ABOUT.
DANGEROUS PROJECTILES CAN ADD TO THE TOLL.
* FLOODING RAIN:
PREPARE FOR DANGEROUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE SIGNIFICANT
IMPACTS ACROSS MAINLY INTERIOR PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA.
POTENTIAL IMPACTS INCLUDE:
- MODERATE RAINFALL FLOODING MAY PROMPT SEVERAL EVACUATIONS AND
RESCUES.
- RIVERS AND TRIBUTARIES MAY QUICKLY BECOME SWOLLEN WITH SWIFTER
CURRENTS AND OVERSPILL THEIR BANKS IN A FEW PLACES, ESPECIALLY
IN USUALLY VULNERABLE SPOTS. SMALL STREAMS, CREEKS, CANALS, AND
DITCHES OVERFLOW.
- FLOOD WATERS CAN ENTER SOME STRUCTURES OR WEAKEN FOUNDATIONS.
SEVERAL PLACES MAY EXPERIENCE EXPANDED AREAS OF RAPID
INUNDATION AT UNDERPASSES, LOW-LYING SPOTS, AND POOR DRAINAGE
AREAS. SOME STREETS AND PARKING LOTS TAKE ON MOVING WATER AS
STORM DRAINS AND RETENTION PONDS OVERFLOW. DRIVING CONDITIONS
BECOME HAZARDOUS. SOME ROAD AND BRIDGE CLOSURES.
PREPARE FOR LOCALLY HAZARDOUS RAINFALL FLOODING HAVING POSSIBLE
LIMITED IMPACTS ACROSS PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. THE HIGHEST
RAIN TOTALS AT THIS TIME ARE FORECAST TO FALL ACROSS INLAND EASTERN NORTH
CAROLINA. HOWEVER, PERIODS OF HEAVY RAIN AND FLOODING MAY OCCUR ALONG
COASTAL EASTERN NORTH CAROLINA AS WELL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS
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* EVACUATIONS:
LISTEN TO LOCAL OFFICIAL FOR RECOMMENDED PREPAREDNESS ACTIONS,
INCLUDING POSSIBLE EVACUATION. IF ORDERED TO EVACUATE, DO SO
IMMEDIATELY.
FOR THOSE NOT UNDER EVACUATION ORDERS, ASSESS THE RISK FROM WIND,
FALLING TREES, AND FLOODING AT YOUR LOCATION. IF YOU DECIDE TO MOVE,
RELOCATE TO A SAFER LOCATION NEARBY. IF YOU DO NOT RELOCATE, HELP KEEP
ROADWAYS OPEN FOR THOSE UNDER EVACUATION ORDERS.
IF EVACUATING, LEAVE WITH A DESTINATION IN MIND AND ALLOW EXTRA TIME
TO GET THERE. TAKE YOUR EMERGENCY SUPPLIES KIT. GAS UP YOUR VEHICLE
AHEAD OF TIME.
LET OTHERS KNOW WHERE YOU ARE GOING PRIOR TO DEPARTURE. SECURE LOOSE
ITEMS AND PETS IN THE CAR, AND AVOID DISTRACTED DRIVING.
IF EVACUATING, FOLLOW DESIGNATED EVACUATION ROUTES. SEEK TRAFFIC
INFORMATION ON ROADWAY SIGNS, THE RADIO, AND FROM OFFICIAL SOURCES.
* OTHER PREPAREDNESS INFORMATION:
NOW IS THE TIME TO CHECK YOUR EMERGENCY PLAN AND EMERGENCY SUPPLIES
KIT AND TAKE NECESSARY ACTIONS TO PROTECT YOUR FAMILY AND SECURE YOUR
HOME OR BUSINESS.
WHEN MAKING SAFETY AND PREPAREDNESS DECISIONS, DO NOT FOCUS ON THE
EXACT FORECAST TRACK SINCE HAZARDS SUCH AS FLOODING RAIN, DAMAGING
WIND GUSTS, STORM SURGE, AND TORNADOES EXTEND WELL AWAY FROM THE
CENTER OF THE STORM.
IF IN A PLACE THAT IS VULNERABLE TO HIGH WIND, SUCH AS NEAR LARGE
TREES, A MANUFACTURED HOME, UPPER FLOORS OF A HIGH-RISE BUILDING, OR
ON A BOAT, PLAN TO MOVE TO SAFE SHELTER.
IF YOU LIVE IN A PLACE PARTICULARLY VULNERABLE TO FLOODING, SUCH AS
NEAR THE OCEAN OR A LARGE INLAND LAKE, IN A LOW-LYING OR POOR
DRAINAGE AREA, IN A VALLEY, OR NEAR AN ALREADY SWOLLEN RIVER, PLAN TO
MOVE TO SAFE SHELTER ON HIGHER GROUND.
ALWAYS HEED THE ADVICE OF LOCAL OFFICIALS AND COMPLY WITH ORDERS THAT
ARE ISSUED. DO NOT NEEDLESSLY JEOPARDIZE YOUR LIFE OR THE LIVES OF
OTHERS.
WHEN SECURING YOUR PROPERTY, OUTSIDE PREPARATIONS SHOULD BE CONCLUDED
AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CONDITIONS DETERIORATE. THE ONSET OF
STRONG GUSTY WINDS OR FLOODING CAN CAUSE CERTAIN PREPAREDNESS
ACTIVITIES TO BECOME UNSAFE.
BE SURE TO LET FRIENDS AND FAMILY MEMBERS KNOW OF YOUR INTENTIONS FOR
WEATHERING THE STORM AND YOUR WHEREABOUTS. HAVE SOMEONE LOCATED AWAY
FROM THE THREATENED AREA SERVE AS YOUR POINT OF CONTACT. SHARE VITAL
CONTACT INFORMATION WITH OTHERS. KEEP CELL PHONES HANDY AND CHARGED.
CHECK ON THOSE WHO MAY NOT BE FULLY AWARE OF THE SITUATION OR WHO ARE
UNABLE TO MAKE PERSONAL PREPARATIONS.
IF YOU ARE A VISITOR, KNOW THE NAME OF THE COUNTY OR PARISH IN WHICH
YOU ARE LOCATED AND WHERE IT IS RELATIVE TO CURRENT WATCHES AND
WARNINGS. IF STAYING AT A HOTEL, ASK THE MANAGEMENT STAFF ABOUT THEIR
ONSITE DISASTER PLAN. LISTEN FOR EVACUATION ORDERS, ESPECIALLY
PERTAINING TO AREA VISITORS.
CLOSELY MONITOR WEATHER.GOV, NOAA WEATHER RADIO AND LOCAL NEWS
OUTLETS FOR OFFICIAL STORM INFORMATION. LISTEN FOR POSSIBLE CHANGES
TO THE FORECAST.
THERE IS A THREAT FROM TORNADOES WITH THIS STORM. HAVE MULTIPLE WAYS
TO RECEIVE TORNADO WARNINGS. BE READY TO SHELTER QUICKLY.
* ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION:
- FOR INFORMATION ON APPROPRIATE PREPARATIONS SEE READY.GOV
- FOR INFORMATION ON CREATING AN EMERGENCY PLAN SEE GETAGAMEPLAN.ORG
- FOR ADDITIONAL DISASTER PREPAREDNESS INFORMATION SEE REDCROSS.ORG
NEXT UPDATE
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THE NEXT LOCAL STATEMENT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER
SERVICE IN NEWPORT/MOREHEAD CITY NC AROUND 12 AM EDT, OR SOONER IF
CONDITIONS WARRANT.