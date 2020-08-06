WHITAKER, CARLOS 08/05/2020

Age: 45 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 220

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR CONSPIRACY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

AID AND ABET DV PROTECTIVE ORDER VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET