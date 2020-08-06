OUTLAW, LATISHA TOMEKA 08/06/2020
Age: 35 Sex: F Race: B Height: 501 Weight: 170
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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