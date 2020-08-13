BROWN, DARIUS DEVAUGHNTE 08/12/2020
Age: 30 Sex: M Race: B Height: 504 Weight: 125
PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACES CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACES CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACES CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET