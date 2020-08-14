LITTLE, ZACKIA 08/13/2020
Age: 43 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 165
FTA-BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET