SUTTON, JOE ANTHONY 08/13/2020
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 160
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $25000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA MISD PROBATION VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $15015.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET