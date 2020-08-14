SUTTON, JOE ANTHONY 08/13/2020

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 160

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $25000.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA MISD PROBATION VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $15015.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET