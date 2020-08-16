NEAL, CHRISTOPHER SHERROD 08/15/2020
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 180
DRIVING WHILE IMPARIED - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPARIED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA SPEEDING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET