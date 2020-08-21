VANDERPOOL, DREMALE 08/18/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 170
FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $10000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $10000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $10000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET