BLAKE, JENNIFER NICOLE 08/18/2020
Age: 35 Sex: F Race: W Height: 502 Weight: 195
MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH IV CS - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS OF CS ON PREMISE OF PRISION OR LOCAL JAIL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $300000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET