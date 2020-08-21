95691_092.jpg JENNIFER BLAKE

BLAKE, JENNIFER NICOLE 08/18/2020

Age: 35 Sex: F Race: W Height: 502 Weight: 195

MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD SCH IV CS - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS OF CS ON PREMISE OF PRISION OR LOCAL JAIL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $300000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET