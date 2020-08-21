SMALLWOOD, DEVAUGHN HIAKEEM 08/19/2020
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 251
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA FAIL CARRY REGISTRATION CARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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