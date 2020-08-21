FAGAN, RAH`JOHN RONALD 08/19/2020
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 175
MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $5015.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET