POWELL, RONALD HENRY 08/19/2020
Age: 24 Sex: M Race: B Height: 604 Weight: 180
FALSE IMPRISONMENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTERFER EMERGENCY COMUNNICATIONS - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET