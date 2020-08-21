400882_011.jpg RONALD POWELL

POWELL, RONALD HENRY 08/19/2020

Age: 24 Sex: M Race: B Height: 604 Weight: 180

FALSE IMPRISONMENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INTERFER EMERGENCY COMUNNICATIONS - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET