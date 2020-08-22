PRICE, DONNELL SHAWN 08/20/2020
Age: 40 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 170
FTA-INJURY TO PRESONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE, PITT AND LENOIR COUNTIES. FOR THE CONTENTNEA CREEK...INCLUDING HOOKERTON...MINOR FLOODING IS FORECAST. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT WWW.WEATHER.GOV. ...THE FLOOD WARNING IS NOW IN EFFECT UNTIL TOMORROW MORNING... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * FROM THIS AFTERNOON TO SATURDAY MORNING. * AT 9:00 AM EDT FRIDAY THE STAGE WAS 13.0 FEET. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO RISE ABOVE FLOOD STAGE THIS AFTERNOON TO A CREST OF 13.0 FEET THIS AFTERNOON. IT WILL THEN FALL BELOW FLOOD STAGE JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT. * IMPACT...AT 13.0 FEET, MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT TO CREEK CAN BE EXPECTED. SEVERAL HOMES THREATENED BY WATER IN NORTHWEST GREENE COUNTY NEAR HWY 58. &&