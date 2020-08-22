ADAMS, GERALD DON 08/20/2020
Age: 48 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 180
IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
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