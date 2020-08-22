HART, JOSEPH DOUGLAS 08/20/2020

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 165

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET