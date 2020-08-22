SMITH, KENAN DAMOND 08/21/2020

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 180

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL TO HEAD LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET