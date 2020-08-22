SMITH, KENAN DAMOND 08/21/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 180
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEAD LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET