MIDDLETON, MICHAEL RAMON 08/22/2020
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 150
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HANDICAPPED PARKING VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET