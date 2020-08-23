MIDDLETON, MICHAEL RAMON 08/22/2020

Age: 32 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 150

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

HANDICAPPED PARKING VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET