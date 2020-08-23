MORING, BRUCE HERMERRIO 08/23/2020

Age: 39 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 185

AGGRESSIVE DRIVING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

M/S/D/P CS W/N 1000FT OF PARK - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $250000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET