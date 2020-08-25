EURE, KEVIN TYRONE 08/23/2020
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 175
CONSP TO COMMIT ROBBERY DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
AWDWIKISI - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FIRST DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET