68975_062.jpg KEVIN EURE

EURE, KEVIN TYRONE 08/23/2020

Age: 31 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 175

CONSP TO COMMIT ROBBERY DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

AWDWIKISI - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FIRST DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET