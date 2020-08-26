BURRUS, EDWARD JAMALE 08/26/2020
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 180
CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FELONY POSSESSION SCH VI CS - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
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PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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