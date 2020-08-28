HARDY, RICHARD HARRIS 08/26/2020

Age: 24 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 170

FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

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BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

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