HARDY, RICHARD HARRIS 08/26/2020
Age: 24 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 170
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INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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