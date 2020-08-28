NORMAN, SOLETA MARIA 08/26/2020
Age: 31 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 110
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS (F) - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS W/N 1000FT OF PARK - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET